Skattestyrelsen lover bod og bedring i behandling af straffesager

Statsrevisorerne er et organ, der skal sikre, at den offentlige forvaltning i Danmark fungerer og går ordentlig til. Der gør de på baggrund af Rigsrevisionens arbejde.

Skattestyrelsen har gang i et arbejde for at udbedre den kritik, som behandlingen af straffesager på skatteområdet fredag har fået af Statsrevisorerne.

De påpeger, at straffesagerne tager Skattestyrelsen længere og længere tid at behandle. Samtidig vokser sagsbunkerne.

Det er så grelt, at Statsrevisorerne frygter, at økonomisk kriminalitet slipper for straf, fordi sagerne ligger og forældes.

Hos Skattestyrelsen, der sidder med sagerne, er man klar over problemet. Som reaktion peger styrelsen på, at der bliver åbnet to nye skattecentre i Odense og Viborg. Det skal afhjælpe problemet.

- Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, hvis en straffesag når at forælde, inden vi kan nå at behandle den, siger juridisk direktør i Skattestyrelsen Karin Degnboel Thostrup.

- Derfor er det også vigtigt for mig at fastslå, at vi er enige med Rigsrevisionen i den rejste kritik her, og vi er i gang.

Der betyder yderligere 50 sæt hænder til at kaste sig over de voksende sagsbunker. Det svarer til, at der bliver 50 procent flere sagsbehandlere.

Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), uddyber kritikken, og forklarer, at en del af problemerne skyldes, at mangel på kvalitet i sagsbehandlingen simpelthen fører til spild af tid, fordi sager sendes frem og tilbage, indtil al formalia er udfyldt korrekt.

Samtidig har Statsrevisorerne faktisk også kastet et blik på de bedringer, som Skattestyrelsen har på vej.

Her håber Henrik Thorup, at det vil betyde et skridt i den rigtige retning.

Statsrevisorerne bemærker dog, at det er styrelsens forventning, at de nye medarbejdere kan hjælpe med en "stagnation i væksten af uafsluttede sager."

Det er altså ikke forventningen, at antallet af uafsluttede sager vil falde. Blot stagnere på det niveau, der fredag fik kritik af Statsrevisorerne.

Spørgsmål: Er det tilfredsstillende at stagnere udviklingen?

- Ikke for os, svarer Henrik Thorup.

- Men det er et skridt i den rigtige retning.

Spørgsmål: Så styrelsens plan er at stoppe såret fra at vokse, men der er ingen plan for at få det til at hele?

- Ja, det kan man sige. Det eneste, som vi kan sige, er, at vi kritiserer det (sagsbehandlingen, red.). Det her er et lille skridt, men det er et skridt i den rigtige retning, siger Thorup.

Kritikken af sagsbehandlingstiderne og de voksende sagsbunker er blot seneste eksempel på, at skatteområdet har tiltrukket sig uønsket opmærksomhed.

For tredje år i træk måtte Rigsrevisionen i februar tage et forbehold for, om statens regnskab var korrekt. Der var tale om regnskabet for 2019. Forbeholdet omhandlede paragraf 38 - altså indkrævning af skatter og afgifter.

- Som rigsrevisor rigtigt siger: Vi tror og ved, at pengene er der. Men man kan ikke forklare hvorfor, siger Thorup

- Det er jo ikke nok, at der en stor pose penge ovre i hjørnet. Man skal selvfølgelig kunne dokumentere hver eneste indtægt og udgift. Det kan man ikke.