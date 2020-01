Skattestyrelsen kontrollerer færre virksomheder for snyd

I svaret fremgår af det, at kun 2,4 procent af alle danske virksomheder blev kontrolleret af skattemyndighederne i 2018. Det er et fald på 0,3 procent i forhold til 2017, og det svarer til mere end 1800 færre virksomheder i forhold til året før.

Et stigende antal danske virksomheder slipper for at blive tjekket af Skattestyrelsens kontrolfolk.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, kalder det over for A4 Arbejdsliv chokerende, at et stadigt stigende antal danske virksomheder undslipper skattekontrol.

- Det er jo efterhånden kun en latterlig lille del af firmaerne, der bliver kontrolleret.

- Og når vi ved, at det i bedste fald er hver tiende virksomhed, der bevidst snyder og fusker, kan jeg ikke lade være med at tænke, at den manglende kontrol betyder, at vi går glip af milliarder af skattekroner hvert år, siger Rune Lund til A4 Arbejdsliv.

Rune Lund henviser til, at Skatteministeriet selv anslår, at ti procent af de danske virksomheder bevidst snyder med indberetning og betaling af skat og moms. Et tal, som eksperter dog tidligere har sat store spørgsmålstegn ved.

- For mig er det et klokkeklart tegn på, at skattekontrollen blev syltet godt og grundigt under den borgerlige regering.

- Derfor er det afgørende, at vi sammen med den socialdemokratiske regering sørger for, at skattemyndighedernes kontrolenhed bliver styrket gevaldigt, siger Rune Lund til A4 Arbejdsliv.

I 2018 gav kontrollen af virksomheders snyd og svindel knap 5,4 milliarder kroner til statskassen. Det er næsten en halv milliard mere end i 2017, skriver A4 Arbejdsliv.

Skatteminister Morten Bødskov (S) påpeger i svaret til Folketingets Skatteudvalg, at skattekontrollen fremover vil blive assisteret af digitale løsninger. De skal hjælpe med at finde fejl og snyd.

Ifølge Mette Bøgh Larsen, som er skattepolitisk chef i foreningen FSR Danske Revisorer, er de digitale løsninger dog langt fra at kunne erstatte det eftersyn, som Skats ansatte giver firmaerne.

- De fleste fejl - og særligt dem, der giver store huller i statskassen - er ikke nogen, som man kan opdage med digitale stopkloder. For der er teknologien slet ikke i dag. Der skal god gammeldags kontrol til, siger Mette Bøgh Larsen til A4 Arbejdsliv.