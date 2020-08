Skattestyrelsen får afvist sag mod mistænkt i udbyttesagen

Fra 2012 til 2015 menes svindel med udbytteskat at have kostet statskassen mindst 12,7 milliarder kroner.

Skattestyrelsen har tidligere udpeget den britiske statsborger Sanjay Shah som hovedmanden i den store sag om formodet svindel med udbytteskat.

Styrelsen har dog ikke formået at fremlægge tilstrækkelige beviser i en anlagt sag i Dubai. Derfor har en domstol afvist sagen, der var anlagt i 2018.

Det skriver TV2, som er i besiddelsen af afgørelsen.

Fra 2012 til 2015 har formodet svindel med udbytteskat kostet den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner.

Et organiseret netværk har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på grund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

Skatten af udbyttet af aktier er for danske selskaber 27 procent. Selskaber i udlandet skal dog ikke betale skat af udbytte.

Men skatten trækkes automatisk og man skal siden søge om at få den tilbage. Og det er det, Skattestyrelsen mener, er blevet gjort på falsk grundlag.

Skattestyrelsen er uenig i afgørelsen. Den er derfor blevet anket på stedet.

- Som Skattestyrelsens advokater læser afgørelsen, har retten ikke afvist sagen under henvisning til, at styrelsens krav er uretmæssigt, men alene på grund af formelle mangler i sagens dokumentation, hvilket styrelsen ikke er enig i.

- Da afgørelsen er appelleret, har den ikke indflydelse på Skattestyrelsens søgsmål, skriver styrelsen i et mailsvar.

Sanjay Shahs talsmand, Jack Irvine, er ifølge TV2 omvendt begejstret for afgørelsen.

- Skat hævder, at sagen er tabt på grund af formelle mangler, men det faktum, at de var dårligt forberedt i en sag, som de har haft lang tid til at forberede, viser, at de ikke har en sag, skriver han i en mail til mediet.

Skattestyrelsen kan udover afvisningen af sagen også ærgre sig over en regning. Styrelsen er nemlig blevet pålagt at betale Shahs sagsomkostninger.