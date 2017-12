Skatteminister holder fast i pensionsforslag trods kritik

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ser ingen grund til at ændre i et lovforslag om pensioner, der får kritik for at skabe et nyt problem, mens det løser et andet problem.

Nemlig at det for mange danskere ikke kan betale sig at spare op til pension. Det problem, kendt som samspilsproblemet, vil regeringen løse ved at give mulighed for at sætte et større beløb ind på en såkaldt aldersopsparing i de sidste år før folkepensionsalderen.