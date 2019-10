Skatteminister er overrasket og ærgerlig over it-kaos

I 2013 slog Rigsrevisionen fast, at Skattevæsnets ejendomsvurderinger var så uigennemskuelige og fulde af fejl, at der skulle et nyt system til. Allerede år før det, var problemerne kendt. Men tidligst i 2024 vil de nye boligskatter træde i kraft.

Det står klart, efter at Skatteministeriet har lavet en gennemgang af arbejdet med at få det nye system om at køre. For Skattevæsnets it-problemer er fortsat store.

- Jeg må sige, at jeg er både ærgerlig og overrasket over, hvor store problemer vores gennemgang har vist. For problemerne, vi kigger ned i, er store.

- Vi skal have dem løst, og jeg håber, at vi i Folketinget kan mødes og løse dem, siger skatteminister Morten Bødskov (S) efter et pressemøde onsdag.

På pressemødet fortalte ministeren, at systemet og implementeringen af dets vurderinger er så meget bagud, at man først reelt kan indføre de nye boligskatter i 2024 og ikke 2021 som tidligere meldt ud.

- Det er klart, at der ikke har været styr på det. Og at de aftaler, der er lavet, ikke har holdt. Nu skal vi have skabt den nødvendige tryghed for boligejerne, siger Morten Bødskov.

Det er dog ikke kun inden for ejendomsvurderinger, at it-systemerne ikke bliver udrullet som planlagt.

Også inden for den meget omtalte gældsinddrivelse, er der fortsat problemer. Inddrivelse af gæld blev centraliseret for år siden, men systemerne er ikke på plads.

Det har fået borgernes gæld til det offentlige til at eksploderer. Den er nu på omkring 120 milliarder kroner. Og det tal vil blive større, fordi systemet ikke er på plads.

- Hvis det bare var de næste par år, der var udfordringen, så var det til at håndtere. Men vi kommer til at kigge på mange år, hvor hele Skattevæsnets it-område er præget af udfordringer, sagde Morten Bødskov, der efter flere spørgsmål erkendte, at gælden må forventes at blive større i perioden.

Regering vil i 2020 tilføre Skattevæsnet en milliard kroner og aflyse planlagte besparelser for 650 millioner kroner. Samtidig indkaldes partierne i Folketinget, for at lave en plan for hvordan man får rettet op.

- Det kommer til at kræve store summer, men det er nødvendigt. For et effektivt skattevæsen er det kit, der binder Velfærdsdanmark sammen, siger Morten Bødskov.