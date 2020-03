Skattelyprojekt har udløst regninger for 2,1 milliard kroner

Skattestyrelsen har via de såkaldte Money Transfer-indsatser uddelt regninger for skat på i alt 2,1 milliard kroner fra 2009 til 2019.

Her er danske borgere og virksomheders pengeoverførsler til og fra udlandet er blevet undersøgt nærmere.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Kim Tolstrup, underdirektør i Skattestyrelsen med ansvar for bekæmpelse af international skatteunddragelse, er godt tilfreds med beløbet.

- 2,1 milliard kroner til at lave velfærd for, synes jeg, er et stort tal. Det er desuden en indsats blandt flere i forhold til transaktioner ind og ud af landet, siger han.

Kim Tolstrup kan dog ikke oplyse, hvor stort et beløb ud af de 2,1 milliard kroner, der er blevet hentet ind.

Money Transfer-projektet blev i 2009 oprettet af Skat, hvor formålet var at afsløre forsøg på at skjule pengeoverførsler til skattelylande.

Som en del af indsatsen fik det daværende Skat i 2009 oplysninger fra blandt andet 22 pengeinstitutter vedrørende overførsler fra udlandet.

Kim Tolstrup siger, at der ikke kun er tale om bevidste forsøg på at gemme penge i skattelylande.

- Når vi bevæger os uden for landets grænser, så bliver ting ikke længere oplyst til skattemyndighederne, og så er der en række ting, som man som borger selv skal være opmærksom på. Det er der nogle, der glemmer, overser eller bevidst forsøger at gemme sig, siger han.

Kim Tolstrup fortæller desuden, at regningerne har udløst forskellige reaktioner hos modtagerne.

- Nogle af dem reagerer med overraskelse og troede måske i virkeligheden, at det var blevet oplyst til skattemyndighederne i forvejen, siger han.

Siden det første projekt startede i 2009 har Money Transfer 2 og 3 kørt fra henholdsvis 2013 og 2016.

Fjerde generation af Money Transfer projektet er sat i gang.

Her vil Skattestyrelsen kræve internationale betalingsoplysninger fra 15 banker.

Denne del af projektet forventes afsluttet i 2023.