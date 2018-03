Skattefri hjælp til hjemløse koster millioner i bureaukrati

Alle partier undtagen Enhedslisten har aftalt at afsætte 45 millioner kroner i en forsøgsperiode på tre år.

Hovedparten af pengene - helt præcist 31 millioner kroner - vil blive brugt på administration og en it-løsning. Landsforeningen af Væresteder mener derfor, at pengene er "smidt direkte ud ad vinduet".

- Idéen er sympatisk, men udformningen er lidt håbløs.

- Ude i virkeligheden opererer vi med, om tingene kan lade sig gøre, og det kan jeg ikke se, at det her kan, siger Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af Væresteder, til Ritzau.

Med lovforslaget får de socialt udsatte mulighed for at arbejde for private virksomheder nogle timer om måneden.

- Jeg har svært ved at se, hvilke private virksomheder en hjemløs kan henvende sig til og få arbejde otte-ti timer om måneden.

- Man burde havde inddraget de offentlige virksomheder og civilsamfundet. Så kunne det måske gøre en reel forskel for de hjemløse, siger Cliff Kaltoft.

Over for Jyllands-Posten kalder De Hjemløses Landsorganisation, Sand, det "skandaløst", at der bruges så mange penge på administration af en ordning, der skulle have været "helt ubureaukratisk".

I første omgang krævede Børne- og Socialministeriet, at de socialt udsatte skulle modtage den skattefrie løn elektronisk på en bankkonto eller via MobilePay. En app skulle herefter vise, hvor mange penge der var tilbage på frikortet.

Men det er nu ændret, så pengene i stedet kan udbetales kontant. Mange hjemløse har nemlig slet ikke en bankkonto, et hævekort eller en smartphone, lød protesterne under høringsfasen, skriver Jyllands-Posten.