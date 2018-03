Skatteekspert: Smart at stoppe skattesnyd ved fordøren

Skatteadvokat Torben Bagge kalder det intelligent og positivt, at Skat nu med digitale metoder forsøger at afvise, folk der forsøger af snyde i skat, allerede ved fordøren.

Særlige digitale stopklodser har foreløbig fanget flere end 26.000, der ville pynte på deres årsopgørelse. Det viser en statistik fra Skat, der er udarbejdet for Politiken.

- Den store fordel er, at man snupper en hel, der forsøger at sikre sig nogle skattemæssige fordele, de ikke er berettiget til, allerede ved fordøren. Dermed behøver Skat ikke efterfølgende at bruge tid og kræfter på at inddrive pengene igen, siger Torben Bagge til Ritzau.

Han mener ikke, at det kun er symbolsk, når Skat nu også ad denne vej forsøger at reparere et ret ramponeret renommé.

- Jeg mener helt bestemt, at det har en reel betydning. Det rammer jo bredt også områder som befordringsfradraget, som næsten alle danskere kunne føle sig berettigede til, hvis der ikke var en stopklods i systemet.

- Samtidig tror jeg, der er en varig præventiv effekt i takt med, at de, der hvert år bliver stoppet, nok ikke forsøger sig igen, siger Torben Bagge.

Han er overbevist om, at en stor del af dem, der bremses af de nye digitale bremseklodser i årsopgørelsen ikke, da man kan se, at de ikke vender tilbage.

- Objektivt er der en hel, der forsøger at skaffe sig de her fordele digitalt. Men når de afvises, møder de ikke efterfølgende op til et manuelt fremmøde hos Skat. Så de har nok godt vidst, at det, de havde gang i, ikke var helt rigtigt.