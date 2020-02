Skattecentre i Fredericia og Frederikssund skal styrke tillid

De to centre får i alt 250 medarbejdere, og de er de første to af otte skattecentre, som regeringen vil placere i provinsen frem mod 2023. De skal være med til at styrke skattekontrollen.

Der bliver i år åbnet to nye skattecentre, et i Fredericia i Sydøstjylland og et i Frederikssund i Nordsjælland.

- Vi kan se, at eksempelvis de store problemer med skattely, problemer med momssvindel og problemer med generel sort økonomi de seneste år er steget voldsomt. Desværre er ressourcerne til skattekontrollen ikke steget tilsvarende, siger Morten Bødskov til avisen.

Han håber, at de nye centre kan være med til at styrke borgernes tillid til skattevæsnet, efter at området har været centrum for en række dårlige sager den seneste tid.

- Der har været for mange skandalesager, siger skatteministeren.

Sidste år lød det fra regeringen, at der i 2020 ville blive brugt 150 millioner kroner til et nyt skattecenter. Siden har den fordoblet det antal, så der altså skal bygges to centre i år.

Dog er byggebudgettet og antallet af ansatte det samme, som da der udelukkende var planer om at bygge et center.

Ifølge ministeren kommer der to nye skattecentre, fordi det simpelthen ikke var muligt at finde ledige lokaler, hvor der var plads til at samle alle medarbejderne. Derfor spredes de ud.

Frederikssund blev valgt, da der i forvejen var gamle skattelokaler, som kunne overtages. Fredericia blev blandt andet valgt på grund af placeringen i Trekantområdet, der er området mellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og Lillebælt.

- Der skal være et fagligt miljø. Det er der i Trekantområdet, og i Frederikssund er der en bygning, hvor vi har været tidligere, og hvor det er nemt at sætte stikket i og komme i gang, siger Morten Bødskov til avisen.

Allerede i 2017 varslede Mette Frederiksen (S), at Socialdemokratiet ønskede 1000 ekstra ansatte i skattevæsnet til at bekæmpe skattesnyd. Planen lød dengang, at de skulle placeres i fire centre uden for de store byer.

I dag er planen fortsat at få 1000 ekstra skatteansatte, men de skal fordeles i otte centre. Fire af dem skal være i Jylland, to på Fyn og to på Sjælland.