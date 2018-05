Skatteaftale udfordrer kernevelfærden i 2021

Der mangler penge i den offentlige økonomi i 2021 til at dække et stigende pres på velfærden, fordi der blandt andet bliver flere ældre.

Partiet har flere gange understreget, at man ikke ville indgå i en skattereform, medmindre der var sikret penge til at dække udgifterne til velfærd i de kommende år.

Men efter skatteaftalen fra den 6. februar vil der i 2021 mangle 1,5 milliarder kroner til at dække det såkaldte demografiske træk.

Det er Finansministeriets beregning af, hvad udviklingen i befolkningen medfører af højere udgifter til offentlig service som ældrepleje, sygehuse og skoler.

- Man har snydt pensionisterne i forbindelse med den skatteaftale, siger Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup.

Samme dag skatteaftalen blev en realitet, fastslog formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, at velfærden nu var sikret. Men han anerkender, at der er en udfordring i 2021 og kræver en løsning.

- Der er overskud i årene før og i årene efter, men i 2021 er der en udfordring. Den sætter vi os for at løse, så der bliver sikret penge til at dække demografien i 2021, siger Thulesen Dahl.

Han foreslår, at man for eksempel udskyder tidspunktet, hvor der skal være balance på de offentlige budgetter.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke afvise at øge gældsætningen, men foretrækker offentlig lavvækst og effektiviseringer.

Den bagvedliggende forklaring på de manglende penge i 2021 er, at der hvert år som følge af ændringer i befolkningens sammensætning skal tilføres yderligere 3,0 til 3,5 milliarder kroner til det offentlige alene for at fastholde det nuværende serviceniveau, skriver Jyllands-Posten.