Skaterbane-drabet giver otte års fængsel til 16-årig

En 16-årig dreng er tirsdag blevet idømt otte års fængsel for at have dræbt en 18-årig mand under et masseslagsmål på en skaterbane i Gentofte sidste år.

Optakten til forbrydelsen - der også er kendt som Snapchat-drabet og drabet ved skaterbanen - fandt sted 24. april sidste år, da den nu dømte kom op at skændes med en anden dreng på det sociale medie Snapchat.

De to aftalte at mødes ved Netto på Smakkegårdsvej i Gentofte klokken 01.00 natten til den 25. april for at rede trådene ud.

Efter lidt forvirring blev det dog ændret til, at konfrontationen skulle finde sted på parkeringspladsen ved Jägers Skate Park, der lå tæt på.

Den nu drabsdømte troppede derfor op klokken 01.20 på skaterbanen med massiv opbakning i form af venner. Han havde desuden sin 13-årige lillebror med.

Fra den ene ende af parkeringspladsen kom den anden gruppe anført af den 18-årige, som den nu dømte havde et udestående med, løbende. De havde både knive, en håndøkse og andre våben med.

Et voldsomt masseslagsmål udviklede sig, hvor den nu dømte endte med at brænde offeret på halsen med en strømpistol, hvorefter han stak ham to gange med en kniv.

Den drabsdømte var bare 15 år, da han tildelte den 18-årige det dødbringende stik.

Lægerne kunne senere se, at det ene af knivstikkene var gået 13 centimeter dybt og havde punkteret den dræbtes lunge.

Den dræbtes kæreste fortalte i retten, at hendes kæreste egentlig ikke ville med til slagsmålet. Han skyldte dog sin kammerat en tjeneste og tog derfor med alligevel.

Også den drabsdømtes 13-årige lillebror blev stukket af en kniv og måtte med det samme i behandling på hospitalet, da politiet og ambulancer dukkede op på stedet.

Der blev desuden givet fængselsstraffe til flere af de andre, der var involveret i slagsmålet.

En 18-årig mand er blevet idømt to års fængsel. En 19-årig og en 20-årig er begge blevet idømt et års fængsel, og begge har fået en advarsel om udvisning.

Endnu en 18-årig mand er blevet idømt et års fængsel.

Den drabsdømte har bedt om betænkningstid, hvor han vil overveje, om han vil anke sagen. Det samme gælder for den 20-årige, den 19-årige og en af de 18-årige.