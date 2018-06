Skat overholder ikke central målsætning tre år i træk

Årsrapporten fortæller, at det såkaldte skattegab i 2017 endte på 2,5 procent. Målet var ellers, at det højst måtte udgøre 2,0 procent.

Skats egen årsrapport viser, at det for tredje år i træk ikke er lykkedes at nå det mål, som regeringen har opstillet i finansloven.

Skattegabet er forskellen mellem den skat, der ifølge reglerne skal betales, og den skat, der reelt bliver betalt.

Det er faldet Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, for brystet. Derfor har han kaldt skatteminister Karsten Lauritzen i samråd torsdag.

- Vi mener, det er helt uholdbart, at der hvert eneste år er et tab på skatteindtægter på 25-30 milliarder kroner, hvis man foretager et forsigtigt skøn.

- Det er penge, som vi mangler til at drive vores velfærdssamfund for. Det er også urimeligt for de borgere og virksomheder, der betaler, hvad de skal, siger ordføreren.

Står det til Socialdemokratiet, må Skat have tilført flere ressourcer. Partiet har tidligere foreslået at øge bemandingen med 1000 ansatte.

- Vi kan se, at der er mangel på mandskab til at forfølge sager, specielt når det gælder de 10 procent af virksomhederne, der bevidst forsøger at snyde.

- Omvendt vil vi også gerne mindske kontroltrykket over for de virksomheder, hvor man år efter år har styr på tingene og bruger revisor, siger Jesper Petersen.

Det lykkedes heller ikke i 2017 for Skat at nå målet om at nedbringe restancerne betragteligt eller at øge kundetilfredsheden.