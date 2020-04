Skat kræver knap 1,2 milliarder af advokatfirmaet Bech-Bruun

Skat har dog ikke hævet kravet. De 1,2 milliarder kroner er det samlede beløb inklusiv renter. Det fremgår af et ti sider langt brev med erstatningskravet, som Kammeradvokaten har sendt til Bech-Bruun 2. april, og som Politiken er i besiddelse af.

Ifølge Skattestyrelsen rådgav advokatfirmaet den tyske bank North Channel Bank, der uberettiget fik refunderet skatten af danske aktieudbytter.

Både Skattestyrelsen og statens advokat - Kammeradvokaten - mener, at advokatfirmaet på den måde har medvirket til svindlen.

Bech-Bruun har imidlertid hårdnakket afvist, at firmaet har gjort noget forkert.

Ingen advokat i firmaet ville rådgive en bank til at bryde loven, har det lydt fra Bech-Bruun.

- Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri, har advokatfirmaet tidligere skrevet på sin hjemmeside.

Men i forbindelse med det nye krav fra Skattestyrelsen fremgår det, at Kammeradvokaten mener, at Bech-Bruun har "været helt inde i kernen af udformningen af setuppet, der kostede statskassen over 1,1 milliarder kroner", skriver Politiken.

Påstanden kalder Bech-Bruun for "vildledende og i strid med de faktiske forhold".

Ifølge Politiken fremgår det af en mailudveksling mellem Bech-Bruun og North Channel Banks advokatfirma, Jones Day, at den tyske bank var klar over muligheden for, at den refunderede udbytteskat fra Danmark ville havne i forkerte hænder.

Bech-Bruun blev præsenteret for aktietransaktioner, som tilsyneladende kørte i cirkler mellem forbundne parter og var uden forretningsmæssig mening.

Det burde Bech-Bruun have indset, mener Kammeradvokaten.

Bech-Bruun ønsker ikke at betale erstatningen på de knap 1,2 milliarder kroner. Derfor vil Kammeradvokaten bringe sagen for domstolene. Det er dog endnu ikke sket.