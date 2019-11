Bertel Haarder (V) er tidligere formand for Folketinget og har ad flere omgange været minister. Det er en tradition, at han skriver en julesang til Folketinget. (Arkivfoto)

Skarp kritik rammer Haarder for julevers om voldtægt

Venstre-nestor og mangeårigt medlem af Folketinget Bertel Haarder er kendt som en mand med en særlig interesse for lyrik. Det kommer blandt andet til udtryk op til jul, hvor han gerne skriver en julesang til Folketinget.

Men årets udgave af Haarders julesang, som er blevet rundsendt til Folketingets medlemmer, er ikke blevet modtaget med entydig begejstring.

Således får sangens sidste vers, der omhandler en voldtægt begået inden for Enhedslistens rækker, skarp kritik.

Det skriver flere medier - herunder DR.

Verset handler om en sag, som i september førte til, at en 30-årig mand blev fundet skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse begået i teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsens (EL) hjem.

Han blev idømt et års ubetinget fængsel.

Julesangens ottende og sidste vers lyder som følger:

- Helt anderledes hetero er Hedeager-drengen: Én var ej nok, han vill´ ha´ to med i borgmestersengen! Han møved´ med dem begge, og han pilled´ lidt for meget!

- Han tro´de, at i Enhedslisten var der fælleseje! M E N hvorfor skal de vær´ så striks´ og hindre Enhedsliste-sex, lad ham dog få en dejlig heks med hjem til jul!

Over for Berlingske fortæller politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper, at hun er "meget rystet" over Bertel Haarders julesang.

- Der er ikke noget som helst morsomt ved en voldtægt, og vi snakker faktisk om rigtig levende mennesker, siger hun til avisen.

Også folketingsmedlemmer fra henholdsvis De Konservative, SF og De Radikale kritiserer sangen.

Bertel Haarder ønsker ikke at kommentere sangen over for Ritzau, men henviser til en mailudveksling mellem Folketingets medlemmer og ansatte, hvor han beklager versets indhold:

- Hvis jeg havde vidst, at sidste vers ville blive opfattet, som nogle har gjort det, så ville jeg ikke have skrevet det. Det var ikke min hensigt at støde nogen - og jeg er ked af, at nogle er blevet såret.

Overgrebet, som verset henviser til, fandt sted i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens seng, hvor hun en aften i foråret havde lagt sig til at sove sammen med tre venner efter en fest.

Her vågnede en af de fire - den siden dømte mand - efter kort tid og indledte et samleje med en af de tilstedeværende kvinder.

Kvinden, som ikke er Ninna Hedeager Olsen, opfattede det som et overgreb, og ifølge Københavns Byret var der altså tale om en voldtægt.

Retten fandt desuden, at manden havde begået blufærdighedskrænkelse, da han havde befølt Ninna Hedeager Olsen på hofterne.