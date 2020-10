Skarp debattør og kritiker af indvandring

Historieprofessor emeritus Uffe Østergaard har haft modet til at vende gamle synspunkter ryggen og erkende, at han tog fejl. Eller, som han selv siger: En historiker, der blev indhentet af virkeligheden.

- Muslimer må blive lutheranere, ellers er vi på den, har han udtalt.

Dermed mener han ikke, at alle indvandrere skal blive kristne - men de skal indse, at de har pligt til at bidrage til samfundet og fællesskabet.

Uffe Østergaard, som den 27. oktober fylder 75, er stadig tilknyttet CBS i København som professor emeritus. Han er uddannet fra Aarhus Universitet, hvor han efter eksamen blev lektor. Forinden var han 1965-1966 FN-soldat i Gaza.

Fra 2003 til 2006 var han leder af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, og i 2007 blev han professor i europæisk og dansk historie ved Copenhagen Business School.

Østergaard er langtfra gået på pension. Han har bidraget til talrige bøger og videnskabelige artikler, og han forsker videre på Aarhus Universitet og CBS i Europas identitet.

Ikke mange tør som professoren bruge fyordet "assimilation" i udlændingedebatten, fordi det - modsat "integration" - indebærer, at indvandrerne med tiden skal blive som os.

Men vi bliver nødt til at stille nye krav til mennesker, som indvandrer til Danmark, mener Uffe Østergaard.

- Det danske samfunds styrke er, at det er homogent. Det skal vi i højere grad værne om, og derfor skal vi turde kræve, at indvandrere assimilerer sig, sagde han i 2017 i Jyllands-Posten.

Østergaard vakte opstandelse i pæne kulturradikale hjem, da han i 2016 slog til lyd for, at vi er nødt til at beskytte EU's ydre grænser med både pigtråd og bevæbnede skibe, hvis Europa skal overleve migrantbølgen fra Afrika og Mellemøsten.

- Jeg er fuldstændig sikker på, at Europa skal hegnes ind. Jeg har bare svært ved at finde ud af, hvor grænsen skal være, sagde han i 2017 til JP.

Som alle andre på venstrefløjen i 1970'erne stemte den unge historiker in spe imod Danmarks tilslutning til EF, som EU hed.

Det har han siden angret. I dag er han stærk tilhænger af europæisk samarbejde, omend han godt kan se unionens svagheder.

Uffe Østergaard troede engang, at den nationale identitet i Europa ville forsvinde til fordel for en fælles europæisk. Men heri tog han fejl, som han i 2016 erkendte i Kristeligt Dagblad.

- Vi troede, at moderniteten ville få både religionen og nationalismen til at forsvinde. I stedet er det gået lige modsat. Begge dele er styrket, sagde han.

Uffe Østergaard er gift med Hanne Thomsen og bor i Hobro.