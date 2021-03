Byrådet i Københavns Kommune er blevet enige om at sætte 3,7 millioner kroner af til et forsøg med at teste spildevandet for coronavirus. (Arkivfoto)

Skal teste spildevandet for coronavirus

Allerede i april eller maj vil Københavns Kommune til at forsøge at opspore coronasmitte i spildevandet.

3,7 millioner kroner er blevet sat af til, at Københavns Kommune i april eller maj kan begynde at teste spildevandet for coronavirus.

Test af spildevandet kan give en tidlig indikator af, om der er smitte med coronavirus i omløb i et område, og det er derfor kommunens forhåbning, at man kan bruge det til tidligt at få stoppet lokale udbrud med coronavirus.

Ifølge sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) har kommunen brug for flere våben i kampen mod coronasmitten.

- Derfor vil vi gerne i gang med at lave spildevandsovervågning, så vi tidligere kan se om smitten stiger i byen. Det skal gerne være med til, at vi kan få en meget bedre smittekontrol og få slået hurtigt ned, når smitten stiger i et lokalområde, siger hun.

Hvis projektet lykkes, vil det med spildevandsprøverne være muligt at se coronasmitten i et lokalområde før personerne udvikler symptomer og får et positivt prøvesvar.

- På den måde kan vi fange den stigende smitte tidligere og undgå, at de, der er smittede, undgår at smitte helt så mange, som de gør i dag, siger Sisse Marie Welling.

Københavns Kommune håber, at metoden ligeledes kan være med til at identificere fremmede virusmutationer, så man hurtigt kan komme sådanne udbrud i forkøbet.

I slutningen af februar blev der konstateret en række tilfælde af denne virusvariant i Københavns Nordvestkvarter.

Også i Ishøj Kommune og på Bornholm er man gået i gang med at teste spildevandet for coronavirus.

Forsøget bliver rullet ud i samarbejde med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.