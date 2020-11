Skakkens Mozart bliver ved med at vinde

Norske Magnus Carlsen er suveræn i sin sport og måske den bedste på et skakbræt i verdenshistorien. Og han fylder endda først 30 år den 30. november.

Magnus Carlsen hader at tabe. Heldigt for ham sker det sjældent, når han spiller skak. For norske Carlsen, der mandag den 30. november fylder 30 år, er verdens bedste inden for sin sportsgren.

Og måske den bedste nogensinde.

Sidste måned tabte han godt nok til polske Jan-Krysztof Duda. Men det var første gang i mere end to år, at Magnus Carlsen måtte rejse sig fra et spil klassisk skak som taber. 42 sejre og 83 uafgjorte var det blevet til i mellemtiden.

- Det måtte jo ske på et tidspunkt. Men det er uanset meget, meget skuffende, sagde Magnus Carlsen bagefter til CNN.

Tidligere på året tabte han til det 16-årige stortalent Alireza Firouzja i lynskak.

- Det pissede mig virkelig af, sagde Carlsen ved den lejlighed.

Men generelt er det sejrene, der definerer Magnus Carlsen. Dem er der også usandsynligt mange af. For lige siden Magnus Carlsen som femårig først flyttede på de hvide og sorte brikker, har han vist et næsten overnaturligt talent.

Den første motivation var bare at blive bedre end sin storesøster, men en uovertruffen hukommelse og en evne til at koncentrere sig i lang tid ad gangen selv som barn gjorde, at drengen fra udkanten af Oslo snart sigtede højere.

Bare 13 år gammel opnåede han titlen skakstormester som den yngste nogensinde. Og samme år lykkedes det vidunderbarnet, som skakverdenen for alvor var ved at opdage, at besejre den tidligere verdensmester Anatolij Karpov og spille uafgjort med legenden Garry Kasparov.

Han var ikke til at stoppe, og som 19-årig toppede han for første gang verdensranglisten. Han har siddet uafbrudt på den trone siden sommeren 2011.

Carlsen vandt sit første verdensmesterskab i klassisk skak i 2013 og har siden forsvaret titlen tre gange - senest mod amerikanske Fabiano Caruana i en dramatisk og tæt duel i efteråret 2018 i London.

Han har også undervejs flere gange vundet VM i de to officielle lynskakformater og er forsvarende mester i begge discipliner.

Carlsen, der i øvrigt siden 2013 har haft en dansk træner i form af Peter Heine Nielsen, er undervejs blevet et fænomen, der har været med til at trække ny opmærksomhed til skaksporten.

Hans - for en skakspiller - relativt udadvendte facon har også givet ham en unik profil. Han har været kåret som en af verdens mest sexede mænd, gæsteoptrådt i tegneserien "The Simpsons" og høstet sponsorkroner som tøjmodel og ambassadør for et bettingfirma.

Desuden var han med til at stifte spilfirmaet Play Magnus, som blandt andet tilbyder skaktræning via en app. Det blev børsnoteret sidste år og gjorde Magnus Carlsen til trecifret millionær i norske kroner.

Han var ikke selv til stede ved børsnoteringen, fordi han skulle spille skak i Stavanger. Og det lader da heller ikke til, at Magnus Carlsen er på vej væk fra brættet i den nærmeste fremtid.

- Jeg nyder bare spillet så meget. Jeg nyder at vinde hver gang og hader at tabe, hver gang det sker. Så jeg er ivrig for at blive ved, sagde han tidligere i år.

Så der er stadig mange partier at vinde og rekorder at slå endnu for verdens måske bedste skakspiller nogensinde.

/ritzau/