Skakgeni med hang til kortspil

Men russeren Karpov, født i det daværende Sovjetunionen og promoveret af systemet som et mønsterbarn, kan stadig fristes af det ældgamle spil.

I fjor skulle han have deltaget i den klassiske skakturnering Tepe Sigeman & Co i Malmø. Men der kom et coronavirus i vejen.

Han skulle så have deltaget i skakturneringen i Malmø i april i år i stedet. Og igen kom coronaen i vejen.

Men han har også andre interesser, efter at han har trappet ned fra skak på topniveau.

Han har alle dage været glad for at spille kort, og så samler han på frimærker.

Mediet chess24.com skriver, at han har en frimærkesamling til en værdi af 15 millioner dollar - 93 millioner kroner.

Og så er han blevet politiker. Han er nu medlem af det russiske parlament, Dumaen, for partiet Forenet Rusland, der regnes for præsident Vladimir Putins politiske base.

Karpov udtrykte sin støtte til Putins annektering af halvøen Krim i 2014.

Det er imidlertid ikke Putin-støtten, han huskes for.

Han huskes for perioden fra 1975 til 1985, da han var verdensmester i skak.

Han fik dengang tilnavnet kvælerslangen, fordi han vandt mange partier ved langsomt at snøre modstanderens stilling sammen.

I 1984 havde Karpov en af hovedrollerne i en af de mest besynderlige VM-matcher i skakhistorien.

Efter 27 partier var Karpov foran med hele 5-0 mod russeren Garri Kasparov.

Ifølge de nye matchregler skulle der spilles, indtil den ene havde vundet seks partier.

Men Karpov kunne ikke vinde det sjette og afgørende parti.

Efter 48 partier og godt fire måneders kamp førte Karpov 5-3.

Kasparov havde vundet de sidste to partier, og Karpov virkede udmattet.

Matchen blev afbrudt og annulleret af den daværende præsident for verdensskakforbundet, Florencio Campomanes, som var bekymret for spillernes helbred.

Året efter tabte Karpov skaktronen til Kasparov i en meget jævnbyrdig og velspillet match over 24 partier.