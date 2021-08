Skagen risikerer nedlukning efter stor smittestigning

Det er flere end 20 smittetilfælde, en positivprocent på over tre, og at antallet af smittede per 100.000 indbyggere - kendt som incidens - er over 1000.

I Skagen Sogn er status tirsdag, at der har været 64 smittetilfælde den seneste uge, en positivprocent på 4,8 og en incidens på 835,8. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

En eventuel nedlukning vil i første omgang ramme kulturinstitutioner som museer, biografer, svømmehaller og idrætshaller samt SFO'er, fritidsklubber og skoler.

For sidstnævnte vil det dog først blive aktuelt i forbindelse med skolestarten i næste uge.

Incidensen i Skagen Sogn er firedoblet på seks dage, men stigningen har ikke været så kraftig de seneste dage.

Ifølge lokale medier har smitten været stigende i Skagen i forlængelse af uge 29 - kendt som Hellerup-ugen, hvor der er mange turister i byen.

Flere restauranter i Skagen måtte i sidste uge holde lukket på grund af smitte blandt personalet.

Region Nordjylland besluttede i sidste uge at øge kapaciteten for PCR-test i Skagen, så det i øjeblikket er muligt at få en PCR-test hver dag i byen. Det skal få flere testet og dermed bryde smittekæder.

Muligheden for PCR-test løber frem til onsdag, hvor regionen så vil tage bestik af situationen og vurdere, om der fortsat er behov for flere test end normalt.