Skærpet strafzone i Vollsmose efter skuddrab

Fyns Politi har torsdag aften besluttet at oprette skærpet strafzone i dele af Vollsmose i Odense.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at to 31-årige mænd onsdag blev ramt af skud i netop Vollsmose. Den ene mand mistede livet, mens den anden er i stabil tilstand. Også en hund døde, efter at den blev ramt af skud.