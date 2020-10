Skærpede coronatiltag: Politiet skruer op for grænsekontrol

- Vi har stadig det, vi kalder en stikprøvevis og periodevis kontrol. Men vi har intensiveret det i forhold til, at vi nu tager flere stikprøver end tidligere, siger han.

Politiet har siden midnat intensiveret grænsekontrollen, så der nu tages flere stikprøver for at tjekke indrejsende.

Det gælder dels ved den dansk-tyske landegrænse, ved færgelejer og ved Øresundsforbindelsen.

Den intensiverede grænsekontrol skal ses i sammenhæng med de skærpede restriktioner i forbindelse med coronasituationen.

- Formålet er jo at minimere risikoen for, at der kommer smitte ind.

- Efterhånden som flere og flere lande bliver karantænelande, og smitten stiger rundt om i verden, så intensiverer vi overvågningen på grænsen for at hindre spredning af smitte, siger chefpolitiinspektøren.

Senest har Danmark indført restriktioner i forhold til Tyskland, da landet nu har oversteget den accepterede smittetærskel.

Borgere i naboregionen Slesvig-Holsten kan dog fortsat frit rejse ind i Danmark.

Det samme kan alle andre indrejsende med et anerkendelsesværdigt formål - eksempelvis et arbejde i Danmark.

Da epidemien ramte Danmark i foråret, blev der indført fuld grænsekontrol, hvor alle indrejsende blev tjekket.

I september overgik man til den stikprøvebaserede kontrol.

Det er denne kontrol, der nu intensiveres.

Det betyder, at politiet øger tilstedeværelsen ved grænseovergangene.

- Vi tilpasser hele tiden til situationen, men i perioder vil vi nok sætte flere folk på, siger Peter Ekebjærg.

Når flere personer udtages til kontrol, øger det risikoen for, at der kan opstå trængsel og kødannelser.

- Vi er meget opmærksomme på at undgå kødannelse. Men det er klart, at jo flere vi tager ind til kontrol, jo større er risikoen for kødannelse.

- Det balancerer vi hele tiden, så vi søger at undgå massive kødannelser, siger Peter Ekebjærg.