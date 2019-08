Skæbnemøde venter Grønlands regeringschef efter uro

På mandag samles hovedbestyrelsen i Grønlands regeringsparti Siumut for at afgøre deres formands fremtid.

Høringen sluttede fredag midnat, og nu skal Siumuts hovedbestyrelse tælle svarene, inden de mandag holder møde om lokalafdelingernes beslutninger.

- Ikke alle lokalafdelinger har givet deres svar, men vi holder fortsat planen om mødet på mandag, oplyser partisekretær Mikael Petersen til Sermitsiaq lørdag middag grønlandsk tid.

Ifølge ham har nogle af lokalafdelingerne haft andre gøremål i det daglige, hvilket har forhindret dem i at tage stilling til spørgsmålet.

Ifølge Siumuts vedtægter er det muligt at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvis flertallet i hovedbestyrelsen eller mere end halvdelen af lokalafdelingerne ønsker det, skriver radio- og tv-stationen KNR.

Her kan der vælges en ny formand, hvis der er flertal for det.

Balladen i Siumut begyndte, da et flertal på seks ud af Siumuts ti medlemmer i Inatsisartut (landstinget) i midten af august skrev under på et krav om, at Kielsen forlader posterne som formand for partiet og som formand for landsstyret.

Et syvende Siumut-medlem - råstofminister Erik Jensen - underskrev også kravet.

- Formanden har udvist en respektløs opførsel over for Inatsisartut-medlemmer og ikke mindst vælgerne, da han ikke har vilje til at lytte.

- Det er ikke holdbart, skrev de syv ifølge avisen Sermitsiaq.

Kritikken lød endvidere, at Kim Kielsen ikke fulgte Siumuts valgløfter og politik på flere punkter, blandt andet i forhold til fiskekvoter og kvoter på narhvaler.