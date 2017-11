Skånetrafiken foreslås at overtage togdriften Malmø-København

Ifølge pressemeddelelsen lægges der i et fælles forslag mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Region Skåne og Skånetrafiken op til, at sidstnævnte skal stå for togdriften mellem Malmø C, København og Østerport.

- Transportministeriet i Danmark og Skånetrafiken har samarbejdet om et forslag til en ny aftale om en forenklet og udvidet trafik mellem landene, som indebærer, at Region Skåne overtager ansvaret for trafikken til København H/Østerport fra december 2021.

- Skånetrafikken overtager også det praktiske ansvar for vedligeholdelse, kundehåndtering og trafikudbud, skriver Skånetrafiken i en pressemeddelelse.

Forslaget vil blive del af kommende politiske forhandlinger af trafik- og vedligeholdelse af Øresundstrafikken på den svenske side. Det fremgår også, at fordelingen af det økonomiske ansvar for trafikken bliver fastholdt.

- Vi ser, at vi med udvidet samarbejde kan opnå samarbejds- og effektiviseringsgevinster for vores rejsende, hvilket blandt andet vil give bedre trafikinformation.

- Det åbner også op for, at vi kan samle al vedligeholdelse hos én operatør, siger Stefan Svalö, formand for Kollektivtrafiknämnden, et udvalg med ansvaret for kollektiv trafik i Skåne.

DSB's regnskab for 2016 viser ikke, hvor mange passagerer, der var på DSB Øresund, da tallene er lagt ind i statistikken for hele Sjælland. I 2015 var tallet 28.016.000 rejser på strækningen.

- Jeg er glad for, at vi med dette forslag til en aftale kan fortsætte med at udvikle trafikken over broen og nu med endnu større kundefokus.

- Togtrafikken er en af de vigtigste forudsætninger for samarbejde og fortsat udvikling af Øresundsregionen, siger trafikdirektør i Skånetrafiken Linus Eriksson i pressemeddelelsen.