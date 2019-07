Skåne-formand vil have løbere tilbage til Øresundsbroen

Inden Øresundsbroen blev åbnet for biltrafik i sommeren 2000, fik 80.000 løbere, cyklister, fodgængere og folk på rulleskøjter lov til at krydse den nye, faste forbindelse mellem Danmark og Sverige.

Siden besluttede bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbroen, at man ikke ville tillade flere motionsløb.

Men det er tid til at omgøre den beslutning, siger formand for Region Skåne Carl Johan Sonessen fra partiet Moderaterne i en pressemeddelelse ifølge mediet News Øresund.

- Jeg vil nu genåbne diskussionen om, om ikke også Øresundsbroen skal kunne åbnes for motionsløb i forbindelse med jubilæumsår - såsom næste år, når broen fylder 20 år, siger Carl Johan Sonesson.

Han er desuden viceformand for Greater Copenhagen Committee, der leder samarbejdet mellem kommuner og regioner omkring den danske hovedstad.

Årsagen til, at den svenske politiker tager spørgsmålet op nu, er den nye, danske transportminister, Benny Engelbrechts (S), udmelding om, at han vil tillade løbearrangementer over Storebæltsbroen.

Den foregående minister på området, Ole Birk Olesen (LA), satte en stopper for den type begivenheder på broen mellem Fyn og Sjælland.

Men selv om tusindvis af motionister fremover ved særlige arrangementer kan blive sluppet løs på Storebæltsbroen, er der ikke umiddelbart udsigt til en lignende opblødning i forhold til Øresundsbroen.

Det understreger viceadministrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet Kaj V. Holm over for Ritzau.

- Vi adskiller os fra Storebæltsbroen ved, at man der kan afvikle et løb, samtidig med at der er trafik på en del af broen. Det kan vi ikke, fordi løberne skal igennem en tunnel ved et løb over Øresund.

- Vi vil være nødt til at lukke Øresundsbroen helt i en periode. Der har vurderingen været, at Øresundsbroen først og fremmest skal fungere som en trafikåre, og vi vil ikke risikere at skulle lukke den og skabe forsinkelser.

Kaj V. Holm henviser blandt andet til, at det er problematisk, hvis passagerer på vej til Københavns Lufthavn fra Sverige bliver forsinket.

- Vi vurderer, at risiciene i forhold til trafikafviklingen er for store, til at vi vil gå den vej, siger Kaj V. Holm.