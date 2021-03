Artiklen: Sjusk gav regnskabsrod for millioner i Københavns Kommune

Sjusk og manglende styring fra ledelsens side er blandt årsagerne til, at Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har opbygget et underskud på 48 millioner kroner.

Det fastslår en undersøgelse, som TV2 Lorry er i besiddelse af. Undersøgelsen er lavet af Intern Revision i Københavns Kommune.

Undersøgelsen er udarbejdet, efter at det i november 2020 kom frem, at teknik- og miljøforvaltningen havde opdaget rod i deres regnskab. Der manglede et større millionbeløb.

Forvaltningen vurderede, at der var tale om penge, der var givet til fiktive anlægsprojekter.

Men det var altså ikke fiktive anlægsprojekter, som var skyld i det millionstore underskud ifølge undersøgelsen. Fejlen skyldes i stedet sjusk og manglende styring fra ledelsens side, lyder konklusionen.

Helt konkret står der i Intern Revisions redegørelse, at "manglende styring og overvågning" i afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og By vedligehold har været med til at føre til underskuddet.

De budgetansvarlige i afdelingen har - ifølge redegørelsen - været bekendt med underskuddet. Men de har hverken reageret på det eller informeret direktionen om det.

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, har læst rapporten.

Han hæfter sig blandt andet ved, at der ifølge undersøgelsen ikke er blevet oprettet fiktive konti, som det ellers tidligere har været nævnt.

Derfor vurderer han også, at sagens karakter ikke er lige så alvorlig som først antaget.

- Det er alvorligt, men ikke så alvorligt, som hvis man havde begået besvigelser eller regnskabsmanipulationer, som det i første omgang så ud til.

- Det er klart ulovligt og ansvarspådragende (at manipulere med regnskab, red.). Der har man virkelig overskredet nogle beføjelser, fordi man ikke må snyde bevidst.

- Men hvis man er dårlig til at følge op og dårlig til at forstå regnskabsresultaterne, så er man dårlig sit arbejde. Og man skal være meget dårlig til sit arbejde, før det bliver ulovligt, siger han til TV2 Lorry.

Det nye redegørelse er den første i et længere forløb. Intern Revision vil i løbet af 2021 gennemføre yderligere undersøgelser og komme med yderligere anbefalinger til Teknik- og Miljøforvaltningen.