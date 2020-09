Endnu en nordjysk minkfarm er smittet med coronavirus

Minkfarmen ligger i Hirtshals og er nu underlagt specielle restriktioner, der skal sikre, at farmens mink ikke løber væk.

For sjette gang er der registreret smitte med covid-19 på en minkfarm i Nordjylland.

- For at undgå smitte uden for minkfarmen har vi ligesom med de andre smittede farme lagt en jernring rundt om den. Det gjorde vi allerede, da vi fik mistanke til smitten, siger Nikolas Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Nikolas Hove oplyser desuden, at Fødevarestyrelsen er gennemgået minkfarmens indhegning. Minkejeren skal tilmed dagligt optælle sin minkbestand.

Minkfarmen vil også blive underlagt yderligere restriktioner, som skal sikre god hygiejne og mindsket smitterisiko.

- For eksempel skal besøgende bære særligt beskyttelsesudstyr, gå i bad og vaske deres tøj efter, at de har været inde på farmen, siger Nikolas Hove.

Det er i forvejen et lovkrav, at alle, der færdes i minkbesætninger, bruger værnemidler, og at besætningsejere udarbejder en detaljeret plan for smittebeskyttelse.

Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for smittespredning fra mink til menneske er minimal, hvorfor det ikke vil komme på tale, at minkfarmens bestand skal aflives.

Det er ellers et skridt, der før er blevet taget i kampen mod covid-19-smitte på minkfarme.

I juni blev der konstateret smitte på tre minkfarme i Nordjylland. I disse tilfælde måtte mere end 15.000 mink aflives.

Ved to af tilfældene viste det sig tilmed, at der var tilknyttede personer, der også var blevet testet positive for covid-19.

Desuden var der også i et tilfælde registreret smitte af en af ejernes hunde, der gik i nærheden af farmen.

I august blev der konstateret smitte på to yderligere farme. De slap dog for at aflive deres bestande af mink.