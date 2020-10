Artiklen: Sjællandsk direktør fængslet for svindel med hjælpepakke

Sjællandsk direktør fængslet for svindel med hjælpepakke

42-årig kvinde nægter sig skyldig i sigtelse om svindel for mere end 500.000 coronahjælpekroner.

Mistanken om, at en 42-årig kvinde har snydt sig til mere end 500.000 kroner, er så velunderbygget, at Retten i Næstved fredag har valgt at varetægtsfængsle kvinden.

Kvinden er direktør for flere mindre virksomheder på Sjælland, og torsdag blev hun anholdt og sigtet.

Fredag præsenterede specialanklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi så sagen for en dommer ved Retten i Næstved. Bluhm forlangte den 42-årige fængslet, og den begæring blev imødekommet.

Direktøren blev varetægtsfængslet frem til 12. november. Her skal retten igen tage stilling til frihedsberøvelsen, hvis altså anklagemyndigheden fortsat ønsker at holde kvinden bag lås og slå.

De nærmere oplysninger om sagen forbliver indtil videre hemmelige. Af hensyn til politiets videre efterforskning bad Susanne Bluhm nemlig retten om at afholde retsmødet for lukkede døre.

Af samme grund vil Susanne Bluhm ikke oplyse, hvilken branche eller hvilke brancher kvindens virksomheder opererer indenfor.

Susanne Bluhm oplyser dog, at den 42-årige kvinde nægter sig skyldig i den rejste sigtelse, og kvinden overvejer, hvorvidt hun vil kære rettens kendelse om varetægtsfængsling til Østre Landsret.

Straffen for svindel med coronahjælpepakker var i øvrigt omfattet af en hastelov, som Folketinget vedtog i foråret. Ved den lejlighed blev det indføjet i straffeloven, at den slags forbrydelse kan sanktioneres med firedobbelt straf.