Sjældne vine stjålet i indbrud på Michelin-restaurant

I forrige uge kunne restauranten formel B på Frederiksberg glæde sig over endnu en gang at få en af de eftertragte Michelin-stjerner.

Men søndag vendte humøret hos ejerne Rune Jochumsen og Kristian Arpe-Møller.

De fortæller, at adskillige flasker vin er blevet stjålet fra restaurantens vinkælder.

- Vi ved, at indbrudstyvene har taget op imod 50-60 flasker. Det drejer sig om samtlige flasker Domaine de la Romanée Conti, Domain du Comte Liger-Belair og Domaine Leroy, skriver ejerne i et facebookopslag.

Kristian Arpe-Møller, medejer af restauranten formel B, fortæller, at restauranten har fået stjålet vine til en samlet værdi for op mod omkring 1,5 millioner kroner.

Nogle af flaskerne har en værdi på op mod 110.000 kroner, fortæller han.

- Vi kan se, at de har vidst præcist, hvor de rigtige ting lå. Så de er gået efter de dyre vine og de allerdyreste producenter, siger han til Ritzau.

Han fortæller, at tyvene er brudt ind i en vinbutik, der ligger ved siden af restauranten. Herfra har de lavet et hul ind til formel B's vinkælder.

- Jeg blev ringet op af min nabo. De har haft indbrud i deres vinbutik. Det viser sig, at tyvene ikke har været interesseret i deres butik.

- De har simpelthen banket sig gennem vores nabos ejendom og så ind i vores vinkælder og lavet indbrud den vej igennem. De har simpelthen lavet en murgennembrydning. Det er ren Olsen Banden-metode, siger Kristian Arpe-Møller.

Han tror, at det er tyvene har begået indbruddet som bestillingsarbejde.

- Du kan sammenligne det med kunst og dyre ure. Det er så sjældne vine, at du skal have et indgående kendskab til varerne - også for at kunne afhænde varerne.

- Det er jo ikke vine, du kan sælge til hvem som helst, siger medejeren.

Københavns Politis presseafdeling bekræfter, at politiet har modtaget en anmeldelse af indbrud og har sikret spor på stedet.

Endnu er ingen dog anholdt for indbruddet.

Har man oplysninger i sagen, kontaktes politiet på telefon 114.