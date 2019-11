Sjælden paragraf giver betinget straf i sag om trotyl på gods

Dommer Kim Rasmussen i Nykøbing Falster har onsdag sammen med sine to domsmænd brugt en sjælden paragraf i straffeloven til at gå under en minimumsstraf i sag om besiddelse af sprængstoffer.

En 41-årig mand straffes med et års betinget fængsel for at have gemt over syv kilo sprængstof på et loft på Petersgaard gods. Den minimale straf for den forseelse er normalt to års ubetinget fængsel.