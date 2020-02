Sjælden hval har plastik i maven og parasitter i lungerne

- Der er fundet en sort plastikstrip, der er cirka 20-25 centimeter lang, og et stykke hårdt plastik, som er cirka fire centimeter bredt og syv centimeter langt, forklarer hun.

Det er endnu uvist, om plastikken har haft en betydning for hvalens skæbne.

Der er også fundet parasitter i hvalens nyrer. Det kan også have haft en betydning for, at hvalen er kommet på afveje og omkommet.

Næbhvalen af arten småhovedet hval er en han, der er knap seks meter lang og vejer cirka to ton.

Det store dyr er en yderst sjælden gæst i danske farvande.

- Den lever blandt andet af blæksprutter, som den fanger i verdenshavene på store dybder, siger Charlotte Thøstesen.

Næbhvalen har ifølge museumsinspektøren rekorden blandt hvalarter, når det gælder om at dykke dybest og holde sig længst tid under havoverfladen.

Det er også baggrunden for, at forskerne nu vil kigge nærmere på dyrets organer.

Eksempelvis skal både hjerte og hjerne undersøges af forskerne.

Hjertet skal skannes på Aarhus Universitetshospital.

Når skelettet er renset for kød, skal det efter planen til Statens Naturhistorisk Museum i København.

Men museumsinspektøren har en drøm om, at skelettet på sigt kan blive udstillet nær findestedet.

- Det kommer til at indgå i samlingen hos Statens Naturhistoriske Museum, men det kunne være sjovt, hvis det på sigt også kunne udstilles her i Esbjerg, siger Charlotte Thøstesen.

Hun forventer, at den endelige rapport fra fagfolkene om hvalens dødsårsag vil være klar om et par måneder.