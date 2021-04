Sjælden dom - betjente forsøgte at fremtvinge tilståelse

To betjente forsøgte at fremtvinge en tilståelse fra mænd, der ikke ville fortælle, hvem der kørte bil.

Politibetjente må ikke tvinge nogen til at afgive en tilståelse.

Men det var, hvad to betjente forsøgte at gøre, da de i november 2018 stoppede tre mænd i en bil, og mændene ikke ville fortælle, hvem der kørte.

Retten i Horsens har tirsdag idømt de to betjente 20 dagbøder på hver 200 kroner for at forsøgt at fremtvinge en tilståelse og for misbrug af stilling.

Og det er en noget speciel dom, da betjentene er dømt efter straffelovens paragraf 147, der blandt andet handler om at fremtvinge en tilståelse. Der er før dagens dom ikke umiddelbart dømt efter den paragraf i over 100 år.

Det forklarer specialanklager Christina Ryberg Schou fra Statsadvokaten i Viborg.

- De trykte domme er fra 1883 og 1905. Jeg har ikke kunnet finde noget efter den tid. Så det er en meget sjældent anvendt bestemmelse, siger anklageren, der har ført sagen.

Det var kort efter midnat den 24. november 2018, at politipatruljen standsede bilen med tre mænd på Østjyske Motorvej.

Politiet mente, at de havde kørt for stærkt - 180 kilometer i timen. Det har Politiken beskrevet fra retssagen i Horsens. Men betjentene kunne ikke finde ud af, hvem af de tre mænd, der havde kørt bilen.

Ifølge retsplejelovens paragraf 750 kan politiet ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og politiet må ikke bruge tvang til at få nogen til at udtale sig.

- Det er en meget grundlæggende rettighed, som man har forbrudt sig imod, siger specialanklager Christina Ryberg Schou.

Men de to politifolk var rasende over, at de ikke kunne få at vide, hvem der havde siddet bag rattet. De låste bilen og tog bilnøglerne.

Til de tre mænd sagde de ifølge anklageskriftet noget i retning af: "Nej, men så indrøm, hvem det er, der har kørt den bil der", og "Alternativet er, at vi tager kraftedeme bilnøglen med, så kan I få lov til at gå herfra".

Betjentene kørte afsted med bilnøglerne, og de tre mænd fra bilen måtte gå hjem.

Betjentene samt en leder fra politiets vagtcentral var også tiltalt for uberettiget at have taget bilnøglen fra mændene. Men her er der sket frifindelse.

Det skyldes, at retten ikke har fundet det tilstrækkeligt bevist, at det var uberettiget, at politiet tog nøglerne. Blandt andet stod det ikke helt klart, hvem der var den rette ejer af bilen.