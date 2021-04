Siumut-formand bliver på posten trods valgnederlag

Erik Jensen fik med 1186 personlige stemmer desuden færre stemmer end partifællen Kim Kielsen, som han væltede af pinden som partiformand i november. Kielsen, der trods det interne nederlag i Siumut, valgte at blive siddende som regeringschef, fik 1841 stemmer.

Siumut-formand Erik Jensen har ikke i sinde at træde ned fra posten, efter at partiet onsdag ved det grønlandske valg har mistet regeringsmagten til Inuit Ataqatigiit (IA).

Formanden fortæller onsdag formiddag, efter af valgresultatet foreligger, at han i hvert fald bliver på posten indtil næste generalforsamling i partiet om to et halvt år.

- Vælgernes dom tager vi til efterretning, men i partiets vedtægter står det helt klart, at det er de delegerede på landsmødet, der er det øverste organ, og det respekterer jeg, siger Erik Jensen.

Han hæfter sig ved, at Siumut, der er det traditionelt største parti og nuværende regeringsparti, går frem i forhold til valget i 2018.

- Fra vores side kan vi kun være glade for fremgangen i partiet. Vi respekterer vælgerens dom, og demokratiet har talt.

- Vi erkender, at vi har mistet magten, og at IA kommer til at køre forhandlingerne og kan sidde på formandsposten, men det er ikke, fordi vi er gået tilbage, siger Erik Jensen.

IA har fået 36,6 procent af stemmerne og får 12 mandater, mens Siumut ender på 29,4 procent og får 10 mandater.

IA vil muligvis forsøge at danne et flertal i parlamentet med partiet Naleraq.

Naleraq har fået tredjeflest stemmer med 3249 og får 4 mandater. Der skal 16 mandater til et flertal i Inatsisartut. Det betyder, IA og Naleraq sammen har flertal i parlamentet.

Begge partier er imod planerne om et stort mineprojekt nær byen Narsaq i det sydlige Grønland.

Projektet er blevet bakket op af Siumut, der blandt andet argumenterer for, det vil kunne skabe flere arbejdspladser og økonomisk vækst.

- Det har selvfølgelig haft en stor betydning. De har haft en meget klar holdning til mineprojektet. Jeg mener, det er udslagsgivende for valgresultatet.

- Vi har altid fastholdt vores mening. Vi vil gerne øge indtægterne og skabe vækst i Grønland på vejen mod selvstændighed under forudsætning af, at lovens bestemmelser følges til punkt og prikke, siger Erik Jensen.

Han siger, at der "selvfølgelig altid er ting, vi kunne have gjort anderledes". Det vil partiet nu evaluere på, lyder det.