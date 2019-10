Sikkerhedsbranche klar til mere intelligent overvågning

Det siger Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i Berlingske har bebudet nye tiltag på området.

Der er masser af muligheder for at øge overvågningen og gøre det på en mere intelligent måde.

- Teknologi til ansigtsgenkendelse har nået en kvalitet og et prisleje, der gør, at den efterhånden kan bruges mange steder.

- Der er også software, der kan give en alarm, hvis mange personer er samlet bestemte steder og begynder at slås.

- Eller hvis en ting er blevet efterladt og har stået der længe, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

SikkerhedsBranchen er en interesseorganisation for virksomheder, der beskæftiger sig med blandt andet videoovervågning, indbrudssikring og terrorsikring.

Direktøren glæder sig over meldingen fra landets statsminister.

- Det lyder i mine ører som lidt af et paradigmeskifte.

- Nu har man i mange år haft en diskussion om, hvad der er vigtigst: Beskyttelsen af privatlivet eller bekæmpelse af kriminalitet.

- Det lyder for mig, som om at Mette Frederiksen tydeligt går ud og siger, at det er kriminalitetsbekæmpelsen, der er vigtigst, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Der findes omkring halvanden million overvågningskameraer i Danmark.

Regeringen vil ifølge Berlingske opsætte yderligere 300 flere kameraer og gøre det obligatorisk for alle private og offentlige myndigheder at registrere tv-overvågning i politiets register POLCAM.

Desuden skal politiet og Politiets Efterretningstjeneste i "ekstraordinære situationer" have mulighed for at overtage al tv-overvågning i hele Danmark og overvåge i realtid.

Men selv om regeringen vil skrue op for overvågningen, bør man ifølge Kasper Skov-Mikkelsen også stille krav til branchen.

- Man kan godt indbygge nogle garantier og stille krav til mine medlemmer om, at de skal leve op til et vist kvalitetsniveau.

- På den måde kan man sikre, at man ikke bare slipper det fuldstændig løs derude, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

For selv om branchen er i rivende vækst og omsætter for over en milliard kroner om året i Danmark, skal udviklingen ikke forceres, mener han.

- Vi vil meget gerne have en afbalanceret udvikling, så vi ikke pludselig står i den situation, at alle er blevet meget trætte af tv-overvågning, og vi så skal til at pille det hele ned igen, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Regeringen præsenterer ifølge Berlingske sin sikkerhedspakke torsdag.