Sikandar Siddique: Danmark er et demokratisk apartheid

Det skete med henvisning til, at mange udlændinge ikke har fået statsborgerskab. Derfor kan de ikke stemme ved danske valg.

- På denne demokratiets festdag skal vi tale om, at mange er udelukket fra at deltage i demokratiet. De har ikke stemmeret, fordi de ikke har statsborgerskab, siger Sikandar Siddique.

Han mener, at alle bør have statsborgerskab efter syv år i Danmark. I dag kræver statsborgerskabet, at man blandt andet ikke er straffet for alvorlig kriminalitet og har forsørget sig selv i en periode, før der gives statsborgerskab.

Udtalelserne fik blandt andre Socialdemokratiets Lars Aslan Rasmussen til at tage ordet:

- Skal vi ikke lade være med at blande hudfarve ind i diskussionen i Danmark, som gør utrolig meget for vores minoriteter, og hvor mange også bidrager positivt. Danmark gik forrest sammen med Sverige for at stoppe apartheid. Danmark kan ikke sammenlignes med apartheid i Sydafrika, siger Lars Aslan Rasmussen.

Sikandar Siddique fastholder, at Danmark befinder sig i en "racismekrise", som udvikler sig alvorligt. Og det bliver ikke bedre af, at grupper af borgere bliver afskåret fra at stemme, mener Sikandar Siddique.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, forsøgte under debatten at få svar på, hvem der præcist skal have statsborgerskab, hvis det står til Frie Grønne-lederen:

- Det er ifølge Danmarks Statistik omkring 500.000 personer i Danmark, der ikke har statsborgerskab. 45 procent af dem, der ikke har stemmeret, er andre EU-borgere. Den største gruppe er polakker. Er det dem, der skal have stemmeret? Er det polske arbejdere i landbruget, der skal have statsborgerskab, spørger han.

Til det siger Sikandar Siddique:

- Vi mener, at alle skal inddrages i samfundet. Vi skal give lige muligheder, siger Sikandar Siddique.

Thulesen Dahl siger:

- Er det virkelig oprigtigt ment, at hvis man kommer fra Polen og arbejder på et slagteri i Horsens i nogle år, så skal man have dansk statsborgerskab?

Til det siger Sikandar:

- Frie Grønnes budskab er, at når man har boet lovligt i Danmark i syv år, så skal man have dansk statsborgerskab.