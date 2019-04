Sigtet tilstår salg af drabsvåben i sag om drab af 15-årig

Den 34-årige svensk-jugoslaver, der er sigtet for at have dræbt 16-årige Servet Abdija i København, tilstår at have videresolgt et af drabsvåbnene.

Det skriver DR Nyheder.

Våbnet, en skarpladt ni millimeter-pistol af mærket Zavodi Crvena Zastava, har manden ifølge sigtelsen haft på sig i den svenske by Helsingborg på et tidspunkt forud for drabet den 16. oktober 2017.