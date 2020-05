Politiet anholdt fredag en mand for vold med døden til følge mod en kvinde i Nakskov. Foreløbige undersøgelser konkluderer dog, at kvinden formodes død af alvorlig sygdom. (Arkivfoto).

Sigtet for dødsvold løslades efter obduktion af kvinde

En mand blev fredag anholdt for dødsvold mod kvinde. Undersøgelser viser nu, at hun formodes død af sygdom.

En 31-årig mand, der fredag blev anholdt og sigtet for vold med døden til følge, er blevet løsladt igen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev sigtet for vold med døden til følge mod en 32-årig kvinde på en adresse i Nakskov. Lørdag blev han stillet for en dommer. Han nægtede sig skyldig, men dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i fire uger.

Efter nogle dages efterforskning ser politiet nu anderledes på sagen og løslader den sigtede mand.

Politiet konkluderer efter de foreløbige undersøgelser, at "dødsårsagen må formodes at være alvorlig sygdom." Derfor løslades den sigtede.

Politiet har blandt andet lavet grundige kriminaltekniske undersøgelser og afhørt vidner. Desuden er kvinden blevet obduceret.

Ved en obduktion åbner en retsmediciner liget og tjekker blandt andet for eventuelle knoglebrud og skader på indre organer.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at der var flere grunde til, at politiet i første omgang anholdt og sigtede manden.

- Det er de samlede omstændigheder - dels i forhold til den tilstand, hun var i, da hun blev indlagt på sygehuset, og dels de undersøgelser, der umiddelbart kunne laves i forbindelse hermed, siger han til Ritzau.

Manden er fortsat sigtet, indtil politiet endeligt har afsluttet sine undersøgelser og taget stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale.

- Det her er et foreløbigt resultat af de undersøgelser, vi har kunnet lave ind til nu.

- Nu udestår der fortsat forskellige erklæringer og detaljer omkring obduktionen, som vi så kigger nærmere på, siger Søren Ravn-Nielsen og tilføjer:

- I og med, at vi nu foreløbigt kan konkludere på obduktionen, at der er tale om sygdom, er der ikke længere grundlag for at holde en varetægtsfængslet fængslet.

Politiet oplyser, at manden og kvinden kendte hinanden i forvejen, men det ønsker ikke at uddybe det nærmere.