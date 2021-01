Det er uvist, om Thomas Borgen, tidligere topchef i Danske Bank, er blandt de seks, som ikke længere er sigtet for hvidvask. Borgens advokat afviser at svare. (Arkivfoto)

Sigtelser mod tidligere Danske Bank-chefer er droppet

En række tidligere Danske Bank-chefer er ikke længere sigtet i bankens hvidvasksag.

Bagmandspolitiet (Søik) har droppet sigtelserne med seks af dem, der oprindeligt blev sigtet i sagen.

Det fortæller Per Fiig, fungerende statsadvokat i Søik, til DR Nyheder.

- Vi har ikke fundet, at der har været udvist uagtsomhed, der kan karakteriseres som grov, og dermed vil der ikke være grundlag for at rejse tiltale for at have overtrådt hvidvaskloven, siger han til mediet.

Den historiske sag handler om hvidvask for milliarder i bankens estiske filial. Sagen har været efterforsket længe af Bagmandspolitiet, og i 2019 blev der rejst sigtelser. De pågældende personer var sigtet i mere end halvandet år.

I begyndelsen af 2019 fik politiet lov til at ransage hos flere tidligere chefer i Danske Bank. Det var blandt andet hos tidligere topchef Thomas Borgen.

Thomas Borgens advokat har over for DR Nyheder "ingen kommentarer" til, om Borgen stadig er sigtet. Det samme lyder fra advokaten for tidligere økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen.

Advokaterne for to personer, som er omfattet af navneforbud, vil heller ikke kommentere, om de stadig er sigtet. Den ene svarer, at han ikke kommenterer af principielle grunde.

Advokaten for Mikael Ericson, som var chef for bankens internationale aktiviteter fra 2014 til 2016, vil dog gerne bekræfte, at Ericson ikke længere er sigtet.

Det samme gælder for tidligere chefjurist Flemming Pristed, hvis advokat bekræfter, at han ikke længere sigtet.

En anden, som har navneforbud i sagen, er heller ikke længere sigtet, oplyser vedkommendes forsvarer, Arvid Andersen.

DR Nyheder skriver, at mediet uden held også har forsøgt at få en kommentar fra de resterende tidligere chefer - herunder tidligere direktør for udenlandske aktiviteter Lars Mørch.

Per Fiig vil over for DR Nyheder ikke fortælle, om der stadig er sigtede personer i sagen, og han vil heller ikke fortælle, hvilke tidligere chefer Søik har droppet at rejse tiltale mod.

Han fortæller dog, at der stadig er en efterforskning mod banken for at klarlægge, om der kan gøres ansvar gældende mod banken som juridisk person.