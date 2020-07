Sigtelse i Hummel-sag får efterforskning til at trække ud

I snart tre et halvt år har politiet efterforsket en sag om svindel i sportsudstyrsvirksomheden Hummel. Og arbejdet med at indsamle oplysninger i sagen fortsætter, fortæller politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi.

I sensommeren 2019 lød meldingen ellers fra Kjeldgaard, at han forventede, at politiet i løbet af efteråret 2019 ville kunne afslutte efterforskningen. Han fortalte samtidig til Jyllands-Posten, at en person var sigtet i sagen.

Men knap et år efter er politiets efterforskere stadig i gang med at kaste lys over sagens detaljer.

- Sagen er fortsat under efterforskning. Den sigtelse, som er blevet rejst, har affødt, at der er flere ting, som skal undersøges, siger Michael Kjeldgaard.

Hele affæren tog sin begyndelse tilbage i februar 2017. Dengang blev daværende Hummel-direktør Søren Schriver smidt ud af virksomheden efter mere end 20 år ved roret.

Det skete ved et dramatisk pressemøde, hvor en tydeligt berørt Hummel-ejer Christian Stadil med bævende stemme og bank i bordet meddelte offentligheden, at Schriver var fortid i virksomheden.

Efterfølgende anmeldte Stadil-familien Schriver til politiet. Ifølge anmeldelsen skulle direktøren have forsøgt at få en tyrkisk samarbejdspartner til at betale ham penge uden om Hummel. Sådan noget kaldes returkommission og er ulovligt.

Søren Schriver for også i det juridiske blækhus og anlagde i april sag mod Hummel for uretmæssig bortvisning. Han forlangte to års løn og en halv million kroner i godtgørelse.

Den sag opgav han i februar 2018. Det udløste i stedet en regning på 200.000 kroner til Schriver, der skulle dække de sagsomkostninger, som Hummel havde haft i forbindelse med sagsanlægget.

Schriver sagde, at han var tilfreds, fordi han i mellemtiden havde fået udbetalt en bonus fra 2016, mens Thor Stadil, bestyrelsesmedlem i Hummel og far til Christian Stadil, kalder det hele for et mediestunt fra Schrivers side.

Hos Østjyllands Politi vil Michael Kjeldgaard ikke oplyse, hvem der er sigtet i sagen. Han vil heller ikke ud med, hvad sigtelsen nærmere drejer sig om.

- Jeg kan ikke komme ind på, hvad der er rejst sigtelse for, da det vil kunne kompromittere efterforskningen. Det er ikke alle derude, som skal vide, hvad det er, siger Michael Kjeldgaard.

At en person er sigtet vil sige, at politiet har en mistanke, som kan være mere eller mindre underbygget. Politiet vil typisk rejse sigtelse mod en person, hvis der skal foretages beslaglæggelse eller andre indgreb.

En sigtet har ifølge retsplejeloven forskellige rettigheder - blandt andet retten til advokatbistand.

Efterforskningslederen er ud over hemmelighedskræmmeriet om sigtelsen over en bred kam i det hele taget tilbageholdende med at røbe detaljer om sagen.

- Der er forskellige ting i forhold til efterforskningen, som gør sig gældende, og som jeg ikke kan komme ind på, siger Michael Kjeldgaard.

Når efterforskningen på et tidspunkt er afsluttet, vil sagen blive sendt videre til anklagemyndigheden. Den skal så tage stilling til, hvorvidt den sigtede skal tiltales - altså om der skal føres en straffesag ved retten.