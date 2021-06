Sigtelse: Mand misbrugte amerikanske børn via nettet

En mand i 40'erne er blevet sigtet og varetægtsfængslet for blandt andet at misbruge amerikanske børn via internettet.

Manden brugte ifølge sigtelsen falske profiler til at få mindreårige amerikanske børn - herunder børn under 12 år - til at foretage seksuelle handlinger på sig selv og andre.

Det skal være foregået i en periode fra i hvert fald foråret 2019, men det er uvist i hvor lang en periode. Det fremgår ligeledes af sigtelsen, at politiet endnu ikke kender omfanget.

Men han er sigtet for, at det flere gange fra foråret 2019 til november 2020 skal være gået ud over en pige på under 12 år.

Handlingerne skal han have filmet og efterfølgende uploadet i lukkede grupper på nettet.

Den sigtede arbejder ifølge Ritzaus oplysninger som journalist på et dansk medie. Han er beskyttet af et navneforbud, som gør det forbudt at offentliggøre oplysninger, som vil kunne identificere ham.

Journalisten blev anholdt 20. april og er blevet varetægtsfængslet.

Retsmøder i sagen er indtil videre foregået for lukkede døre, så flere oplysninger om sagen holdes hemmelige. Det fremgår dog af dokumenterne, at manden nægter sig skyldig.

Manden blev i første omgang sigtet for forholdet om de amerikanske børn.

Siden er han også blevet sigtet for at have forgrebet sig på en ukendt pige under 12 år og have filmet det. Han er også sigtet for at have filmet kønsdelene på fire piger under 12 år.