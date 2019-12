Sigtelse: Livgarder stjal drabsvåben aftenen før drab

Nu tyder meget på, at sagen vil blive afgjort som en tilståelsessag. I næste uge er der nemlig i Retten i Glostrup berammet et retsmøde, og anklagemyndigheden har fremsendt en retsmødebegæring.

Af begæringen fremgår de sigtelser, der er rejst mod manden, og som han efter alt at dømme vil blive tiltalt og dømt for, hvis han ved næste uges retsmøde erkender sig skyldig.

Drabet skete omkring klokken 07.15 den 22. marts. Her blev Thomas Juhl ramt af et skud i hjertet, et i venstre side af brystkassen og et i lysken.

Pistolen, en 9-millimeter Neuhausen, stjal den 43-årige mand ifølge sigtelsen aftenen før drabet fra sin arbejdsplads, Høvelte Kaserne i Birkerød. Kasernen huser Den Kongelige Livgarde.

Ud over pistolen stjal han også otte patroner, som passede i våbnet.

Ifølge retsmødebegæringen skete tyveriet omkring klokken 23 torsdag den 21. marts, altså godt otte timer før Thomas Juhl blev skudt og dræbt.

Ritzau har kontaktet advokat Finn Bachmann, der repræsenter den 43-årige mand, der er sigtet i sagen, for at få svar på, hvordan han stiller sig til sigtelserne. Men Finn Bachmann oplyser, at han ikke er bemyndiget til at udtale sig om sagen.

Allerede kort efter drabet blev den 43-årige anholdt, og han blev samme dag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Forsvaret meldte også samme dag ud, at gerningsvåbnet tilhørte Forsvaret.

Men dengang fremgik det ikke af sigtelsen, at våbnet angiveligt var stjålet forholdsvis få timer før drabet.

Politiet oplyste, at der efter alt at dømme lå et motiv bag, som bundede i jalousi. I sommer fortalte Berlingske, at den dræbte dannede par med livgarderens ekskæreste.

Hun har fortalt, at hun forud for drabet flere gange underrettede Livgarden om, at hun var bekymret for den 43-årige. Efter en udsendelse til Afghanistan havde han nemlig udvist alvorlige tegn på psykiske problemer.

Det til trods skulle han ifølge Berlingske på Høvelte Kaserne have været ansat i en stilling, hvor han havde særlig adgang til kasernens våbendepot.

Retsmødet i Retten i Glostrup afholdes 11. december.