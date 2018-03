Sigtelse: 14-årig dreng døde hjælpeløs på badeværelse

Også kvindens egen datter på 14 år lå på badeværelset og havde svært ved at trække vejret, står der i sigtelsen. Hun fik hjertestop og blev efterfølgende genoplivet.

Ifølge politiets sigtelse var kvinden klar over, at børnene havde indtaget medicin eller stoffer. Men hun undlod at slå alarm, og derfor er hun nu sigtet for overtrædelse af straffeloven.

Tirsdag er kvinden under et retsmøde i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage for sin rolle i sagen.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor er de oplysninger, som anklagemyndigheden under retsmødet har fremlagt, samt kvindens forklaring indtil videre hemmelige.

Dog blev det oplyst, at kvinden nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.

Kvinden er i forhold til drengen sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

At kvinden ikke tilkaldte en læge, selv om hun vidste, at børnene havde indtaget medicin eller stoffer, og selv om de havde vejrtrækningsproblemer, gør ifølge sigtelsen, at hun har handlet uagtsomt og dermed var ansvarlig for drengens død.

Hvad angår datteren, som overlevede, så er kvinden sigtet efter straffelovens paragraf om at hensætte nogen i hjælpeløs tilstand.

Dommer Jeanette Bukhave vurderede, at der er begrundet mistanke om, at kvinden er skyldig i de rejste sigtelser. Samtidig vurderede dommeren også, at sagen vil kunne udløse fængsel i mindst 30 dage.

Endelig vurderede Bukhave, at kvinden på fri fod ville kunne påvirke politiets efterforskning af sagen, og dermed var betingelserne for en varetægtsfængsling opfyldt.