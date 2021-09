De to mænd, der er sigtet i sagen, er begge fra København. (Arkivfoto).

Sigtede er blevet løsladt efter skyderi

To personer blev tirsdag aften anholdt efter et skyderi ved Ladegårdsparken i Holbæk. De er nu løsladt.

To mænd på 23 og 27 år er onsdag eftermiddag blevet løsladt, efter at politiet tirsdag aften anholdt dem oven på et skyderi ved Ladegårdsparken i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Tak til borgerne for de oplysninger, der i går gjorde, at vi hurtigt kunne anholde de to på vej væk fra Holbæk.

- Alt tyder på, at skyderiet bunder i et personligt mellemværende, og efterforskningen fortsætter, skriver politiet.

Anmeldelsen kom ind tirsdag klokken 21.09, og en halv time efter blev de to mænd stoppet af politiet. På gerningsstedet lå flere patronhylstre, der bestod af løse skud.

Det er politiets formodning, at de anholdte mænd var i gang med at flygte fra stedet, inden de blev stoppet. De er begge fra København.

Mændene er onsdag blevet afhørt, mens politiet også har foretaget tekniske undersøgelser. Det har resulteret i, at de begge er blevet løsladt. De er dog fortsat sigtet for trusler.

Ingen blev ramt under episoden.

Politiet traf tæt på gerningsstedet en 20-årig mand, som det i forvejen kendte fra området. Han ønskede ikke at fortælle noget til politiet. Han blev kortvarigt tilbageholdt.

Området ved Ladegårdsparken var afspærret i flere timer, imens politiet efterforskede episoden tirsdag aften og i løbet af natten.

Flere patruljer, herunder hundepatruljer, var en del af efterforskningen.