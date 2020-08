Sidste weekend i skolernes sommerferie bliver rekordvarm

Inden det mandag igen ringer ind på skoler over hele landet, går vi en meget varm weekend i møde.

Det siger den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen.

- Vi tager noget vejr af samme skuffe i dag og skruer lidt op for temperaturen, hvor vi kan få op til 32 grader lokalt, siger Frank Nielsen fredag morgen.

Særligt de nordvestlige egne af Danmark vil blive ramt af et ordentligt skud varme. Hvis det bliver for meget af det gode, råder meteorologen til at søge ud mod kysterne, hvor det bliver mellem 23 og 25 grader.

- Ældre mennesker og børn, der ikke får nok at drikke, kan godt blive påvirket af varmen, når det er over flere dage, mens andre nok synes, at det bliver mere behageligt, siger Frank Nielsen.

Varmen betyder også, at solen kan brænde igennem skyer, og at det bliver stort set skyfrit både fredag og lørdag.

- Vi har tidligere meldt ud, at der er mulighed for hedebølge regionalt, men det kan godt blive til en landsdækkende hedebølge, siger Frank Nielsen.

DMI definerer en hedebølge ved, at temperaturen overstiger 28 grader tre dage i streg.

Ude ved kysterne kan der om natten være op til 20 grader, og inde i landet vil nattemperaturen ligge på mellem 15 og 20 grader.

- Søndag kan en stor del af landet også nå mellem 25 og 30 grader, men varmen topper fredag og lørdag, siger Frank Nielsen.

Søndag bliver det køligere ved Vestkysten, hvor temperaturen vil ligge mellem 20 og 23 grader.

- Det flotte, varme sommervejr fortsætter også ind i næste uge, men en lille smule køligere, da vinden bliver mere frisk, siger meteorologen.