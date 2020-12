Sidste weekend før jul bliver lun med op til ni grader

Julen nærmer sig, men der er hverken sne eller frost på vej mod det coronanedlukkede Danmark.

Tværtimod venter en weekend med mildt vejr.

Og har man planer om en tur ud i det fri, måske for at hente et juletræ, så vil lørdag formiddag være et oplagt tidspunkt, da solen undtagelsesvist for de næste tre dage vil være fremme.