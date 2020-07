Britta Nielsens to døtre, Samina Hayat og Jamilla Hayat, og hendes søn kræves idømt fængsel for groft hæleri ved at have fået mange millioner kroner fra deres mors svindel i Socialstyrelsen. De nægter sig skyldige. (Arkivfoto)

Sidste ord er sagt før Brittas børn får dom

Fredag kom to af forsvarerne for Britta Nielsens børn med de sidste bemærkninger inden dommen, der ventes på torsdag. Forsvarer mener, at børnene blev udnyttet.

Det var nogle af budskaberne, som forsvarerne for Britta Nielsens ældste datter og søn fredag bragte frem i Retten i Glostrup, inden dommeren og de to domsmænd skal afgøre sagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her