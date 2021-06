Sidste danske soldater har forladt Afghanistan

Soldaterne har været en del af en Nato-ledet mission, som nu ophører. Styrkerne trækkes hjem, efter at USA besluttede at trække sine styrker hjem.

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) er der ikke længere behov for soldater i Afghanistan.

- Vi kan ikke blive ved med at have en militær tilstedeværelse alle steder i verden, hvor der ikke er demokrati, eller hvor deres samfund bygger på noget, som vi i de vestlige lande er uenige i, siger hun.

I april gav Folketinget mandat til, at regeringen kunne indlede tilbagetrækningen.

Gennem de seneste 20 år i Afghanistan er 37 danske soldater faldet, mens syv er døde som følge af sygdomme, ulykker eller anden årsag.

Danmark er et af de lande, der har haft flest faldne per indbyggertal.

Samlet har der været 12.000 udsendte siden januar 2002.

I starten var det en militær operation for at bekæmpe al-Qaeda, men i 2014 overgik det til at være en støttende mission.

Militæranalytikere har påpeget, at det er lykkes at slå ned på den militante bevægelse, men at det overordnede mål med at sikre et stabilt land er mislykkedes.

Siden begyndelsen af maj, hvor USA og forsvarsalliancen Nato påbegyndte tilbagetrækningen af soldater, har Taliban taget kontrol over flere og flere distrikter i Afghanistan ifølge lokale embedsmænd.

Forsvarsministeren afviser, at den danske indsats har været spildt, når Taliban kan erobre store områder, kort efter at koalitionen er begyndt at trække sig ud.

- Nej, det er det ikke, men først og fremmest vil jeg bruge denne her mulighed til at takke alle danske soldater, som har været en væsentlig forudsætning for, at vi stadig kan leve trygt og sikkert her i Danmark.

- Det ændrer ikke på, at der stadig er udfordringer i Afghanistan, og der er bekymringer om, hvordan fremtidens Afghanistan kommer til at se ud, siger hun.

Beslutningen om at hente soldaterne hjem er kommet i kølvandet på USA's udmelding om, at alle amerikanske styrker skal være ude af Afghanistan inden 11. september.

Det er 20-årsdagen for terrorangrebet mod USA, som førte til den såkaldte krig mod terror og invasionen af Afghanistan.