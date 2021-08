Sidste chance for banden Loyal To Familia

En forening, der anvender vold for at nå deres mål, kan opløses ved dom, siger Grundloven med lidt flere ord. Og ifølge Københavns Byret og Østre Landsret er banden Loyal To Familia (LTF) en sådan forening.

Her kan du læse mere om banden og forbuddet:

* Hvem er Loyal To Familia?

LTF blev stiftet i 2013 med afdelinger i Kokkedal og Tingbjerg og har siden spredt sig til blandt andet Fredericia, Aarhus og Køge.

Medlemmer af LTF har flere gange været i offentlighedens søgelys for blandt andet skyderier, narkokriminalitet og drab.

372 medlemmer er tilsammen idømt 1409 års fængsel for forskellig kriminalitet.

LTF's leder, Shuaib Khan, blev i Højesteret i 2018 udvist af Danmark i seks år for trusler mod en betjent.

Den sag gik hele vejen til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, der besluttede, at udvisningen ikke krænkede Shuaib Khans rettigheder.

* Hvorfor er banden LTF blevet forbudt?

Banden blev først ulovlig ved et midlertidigt forbud udstedt af Københavns Politi i 2018.

Forbuddet kom, efter at banden ifølge anklagemyndigheden - på tidspunktet - havde været involveret i 63 skyderier med fem dræbte og 17 sårede til følge.

Både Københavns Byret og Østre Landsret har blåstemplet forbuddet mod banden.

* Hvorfor er det opsigtsvækkende, at en bande bliver forbudt?

I Danmark er det en grundlæggende rettighed, at vi har ret til have foreninger.

Det kræver derfor meget stærke beviser og en rigtig god grund, før en forening kan blive forbudt ved dom.

Under sagen i Østre Landsret afviste forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen, at LTF er en forening i Grundlovens forstand. Det er blot en venneklub eller et broderskab, hvor det handler om at være sammen.

Det var heller ikke en let beslutning at forbyde LTF, slog retsformanden, landsdommer Finn Morten Andersen, fast ved domsafsigelsen.

- Det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed, sagde han om retten til at danne foreninger.

* Hvad betyder det konkret for medlemmerne?

For bandemedlemmerne betyder det, at de ikke må bære mærker eller symboler, der viser en tilknytning til LTF.

Men de "tidligere" bandemedlemmer kan godt forsamles til ikkekriminelle aktiviteter.

Det blev slået fast i en sag, hvor anklageren ville have otte personer med tilknytning til LTF dømt for brud på forbuddet mod LTF.

De otte havde forsamlet sig i en kælder på Nørrebro til et spil poker, men det var altså ikke nok, til at de blev dømt.

Det slog både by- og landsretten fast.

* Hvad betyder det for andre bander?

Jørgen Albæk Jensen, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet og har speciale i blandt andet statsforfatningsret, har tidligere forklaret til Ritzau, at forbuddet giver mulighed for at forbyde andre grupper.

- Man har mulighed for at skride ind over for andre typer af organiseret bandekriminalitet. Det må blive konsekvensen af denne dom.

- Men det kræver, at man skal igennem endnu en retssag. Det kan ikke gøres administrativt, fastslog professoren.