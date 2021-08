Sidste akt i sagen mod Støjberg går i gang

Så var der Støjbergs omdiskuterede kagefejring i samme ministerium. Den markerede Støjbergs første 50 ud af det, der endte med over 100 stramninger.

I den kommende tid kommer den tidligere Venstre-minister, som i dag er løsgænger i Folketinget, igen i fokus.

Torsdag begynder rigsretssagen mod eksministeren. Den skal afgøre, om Støjberg som minister i strid mod loven beordrede asylpar, hvor den ene part var under 18 år, adskilt tilbage i 2016.

Det er blot den anden rigsretssag i mere end 100 år. Og den kun sjette i danmarkshistorien.

Støjberg har ikke ønsket at bidrage til denne artikel. Men Støjbergs holdning er kendt i forvejen. Og skulle man være i tvivl, kan man nu på en nyoprettet hjemmeside følge med i rigsretssagen mod hende set fra hendes vinkel.

Jovist, der er da begået fejl i sagen. Det har hun erkendt tidligere. Men Støjberg-lejren går efter "blank frifindelse".

- Jeg ved præcist, hvad jeg har sagt og gjort, og at jeg ikke har bedt nogen om at gøre noget ulovligt, sagde Støjberg tilbage i juni i forbindelse med et forberedende møde til rigsretssagen.

Bliv klogere på sagen her:

* Var instruksen ulovlig? Og vidste Støjberg, at den var ulovlig?

Instrukskommissionen, som gennemgik forløbet, der førte til adskillelse af asylpar, kom i december 2020 med en delberetning.

Den slog fast, at instruksen var "klart ulovlig", at Støjberg blev advaret af embedsværket, og at hun misinformerede Folketinget. Instruksen bestod af en pressemeddelelse.

Der blev dog ikke fundet en "rygende pistol" mod Støjberg. Altså at Støjberg "direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven". Alle par havde ret til en individuel vurdering.

Det er dog fundet, at Støjberg "klart tilkendegav", at hun ville have en ordning uden undtagelser.

Hun fastholdt det ønske over for sit embedsværk trods "flere mundtlige advarsler fra embedsværket om, at en undtagelsesfri ordning ikke ville være lovlig".

* Holder Støjbergs notatforsvar?

Støjberg selv har i sin forklaring til kommissionen henvist til et notat, hun havde godkendt dagen før instruksen, om at der skulle foretages en individuel vurdering af de par, der skulle adskilles.

Notatet kendte offentligheden ikke til, før det blev frembragt i kommissionen, som dog tilsidesatte Støjbergs forklaring. Notatet mistede ifølge kommissionen sin betydning, da den klare instruks om ikke at lave individuelle vurderinger kom dagen efter.

* Vildledte Støjberg Folketinget?

I 2016 blev Støjberg indkaldt til en lang række samråd om sagen. Hun har efterfølgende sagt, at svarene under disse samråd skulle ses som politiske udmeldinger.

Ifølge kommissionen fik Folketinget en "urigtig eller vildledende" beskrivelse af forløbet.

Det blev konkluderet, at flere af Støjbergs udtalelser om, hvordan instruksen rent faktisk blev udført, gav et andet indtryk af ordren, end det der var kommunikeret til Udlændingestyrelsen.

Støjberg har tidligere sagt, at hun har reddet fire mindreårige asylansøgere, som var gift med ældre mænd. Men det har kommissionen afvist. I alt 23 par blev ulovligt adskilt. De yngste piger var 15 år, den ældste mand var 32.

* Fængsel eller ej?

Støjberg kan ikke straffes hårdere, hvis Rigsretten kender hende skyldig i at have vildledt Folketinget. Det har Rigsretten fastslået tilbage i juni.

Kendelsen kan være udslagsgivende for, om Støjberg skal i fængsel eller ej, vurderede professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet Frederik Waage efterfølgende.

Rigsretssagen er en retssag - en straffesag - om, hvorvidt Støjberg har overtrådt ministeransvarlighedsloven eller ej. Anklagerne har bevisbyrden. Støjberg er altså uskyldig, indtil det modsatte er bevist.