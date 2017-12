Siciliansk politimand afviser teori om drabsplot mod ham

Forholdet mellem en siciliansk politimand og en 58-årig kvinde fra Hellerup - hun stammer også fra Sicilien - har altid været præget af skænderier og kurrer på tråden. Men at kvinden skulle bestille et drab, det tror manden ikke på.

- Jeg er fuldstændig sikker på, at hun aldrig ville gøre mig ondt, fortæller politimanden Sergio fredag ved Retten i Lyngby.

Det er dag to i den opsigtsvækkende sag, som drejer sig om et lejemord bestilt via det mørke internet. Ifølge anklagemyndigheden er det den 58-årige kvinde, som har bestilt drabet, og det tiltænkte offer var hendes kæreste, politimanden Sergio.

Drabet blev betalt med den digitale valuta bitcoin og kostede cirka 29.300 kroner. Kvinden købte bitcoin fra en mand kaldet Elias, som hun mødtes med ved Nørreport i København. Han fik kontanter, hun den digitale valuta.

Selv om der er rejst alvorlige anklager mod kvinden, der er varetægtsfængslet og tiltalt for drabsforsøg, er de to stadig kærester, fortæller Sergio i Retten.

- Trods det, der er sket, er vi stadig sammen. Faktisk skete der jo ikke noget, fortæller han.

Det var italiensk politi, som tilbage i marts fik nys om, at der var blevet bestilt et drab på Sergio. Bestillingen var foretaget på det såkaldt mørke internet og indeholdt blandt andet et billede af politimanden.

Sergio kunne se, at det var et billede, som han havde fået taget med sin kæreste, og derfor faldt mistanken på hende. Dansk politi blev underrettet. Kvinden blev anholdt og fængslet.

Det var tilbage i marts, og dengang afhørte italiensk politi også Sergio. Dengang fortalte han, at kvinden til ham havde talt om muligheden for at bestille et drab på sin eksmand.

Det skulle have været en strid om bodelingen efter deres ægteskab, der fik de tanker frem.

Men Sergio fortæller i retten fredag, at det formentlig bare er en idé, hun har haft fra film og bøger. Han mener ikke, at hun har haft viden om sider på nettet, hvor den slags kunne bestilles.

Om den omtalte side, Crime Bay by Chechen Mob, overhovedet er den ægte vare, fremstår endnu uklart i sagen. Det er heller ikke kommet frem, hvordan italiensk politi fik nys om drabsordren.

Den 58-årige kvinde nægter sig skyldig i anklagen om drabsforsøg. Der falder dom i sagen fredag i den kommende uge.