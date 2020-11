Shu-bi-dua-frontmand drømte om comeback til det sidste

Det sang Michael Bundesen selv i et af Shu-bi-duas største hit, "Hvalen Hvalborg", og det skulle også vise sig at være sandt for den tidligere frontmand, der søndag sov ind i sit hjem i Gentofte efter kort tids kræftsygdom.

Men Michael Bundesen nåede i sit 71-årige liv at sætte et stort aftryk på den danske musikscene, som han for alvor var med til at præge, efter at han i 1973 var med til at danne Shu-bi-dua.

Og det var ikke tilfældigt, at Michael Bundesen fik en karriere på scenen. Han var således blot 14-15 år, da han første gang stod foran et publikum.

Stedet var Place Pigalle på Dyrehavsbakken, og ved klaveret sad en lige så ung Tommy Seebach. På guitar var Claus Asmussen, som han mange år senere kom til at spille sammen med i Shu-bi-dua.

For Michael Bundesen stod målet lysende klart. Han ville være den danske Elvis Presley.

Bundesen debuterede i 1973 i radioen med Shu-bi-dua med nummeret "Fed rock".

Det skulle blive startskuddet på en hitparade fra bandet, der strakte sig over flere årtier.

Og det var altid Michael Bundesen, der stod forrest på scenen og lagde stemme til Shu-bi-duas finurlige tekstunivers i sange som "Vuffelivov", "Hvalen Hvalborg", "Står på en alpetop" og mange, mange flere.

Efter en menneskealder på scenen blev Michael Bundesen i 2011 tvunget til at stoppe sin musikalske karriere.

To blodpropper i hjernen gik alvorligt ud over hans førlighed, men Michael Bundesen opgav aldrig drømmen om at vende tilbage til rampelyset.

Det fortalte han i 2019 i forbindelse med sin 70-års fødselsdag.

- Jeg drømmer om en dag at få lov at stå på scenen igen. Jeg ved ikke i hvilken form - det kunne være i et mindre regi end Shu-bi-dua og på lidt mindre spillesteder, hvor der er lidt mere underholdning inde over, så jeg også snakker til publikum og fortæller historier.

- Så ville jeg både synge Shu-bi-dua og nogle af de sange af andre kunstnere, der har betydet noget for mig gennem livet, sagde Michael Bundesen dengang.

Selv om to blodpropper bremsede Michael Bundesen musikalske karriere i 2011, fik han dog en enkelt gang siden lov til at være på scenen med Shu-bi-dua.

Det skete, da han sammen med bandets øvrige medlemmer modtog æresprisen ved Danish Music Awards i 2013.

På scenen kunne man se en tydeligt bevæget Michael Bundesen modtage prisen og publikums store hyldest.

Shu-bi-dua nåede at udgive 18 studiealbum og flere opsamlings- og livealbum.